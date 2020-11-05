В Белой Церкви в строительном магазине прогремел взрыв, двое работников в реанимации, - полиция

5 ноября, 2020, 13:27

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в магазине стройматериалов, который привел к ожогам работников

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное производство факту взрыва в магазине стройматериалов.

В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

Сообщения о взрывах в одном из магазинов строительных материалов в полицию поступило в среду, 4 ноября.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции столичной области, специалисты ДСНС.

Кроме того, место взрыва осмотрели сотрудники газовой службы, сообщили, что помещение не газифицировано.

"Предварительная причина происшествия - сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", - отмечают в полиции.

Правоохранители изъяли с места происшествия пожарное мусора и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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