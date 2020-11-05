В Белой Церкви в строительном магазине прогремел взрыв, двое работников в реанимации, - полиция
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители открыли уголовное производство факту взрыва в магазине стройматериалов.
В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.
Сообщения о взрывах в одном из магазинов строительных материалов в полицию поступило в среду, 4 ноября.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции столичной области, специалисты ДСНС.
Кроме того, место взрыва осмотрели сотрудники газовой службы, сообщили, что помещение не газифицировано.
"Предварительная причина происшествия - сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", - отмечают в полиции.
Правоохранители изъяли с места происшествия пожарное мусора и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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