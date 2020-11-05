В Бельгии карантин продлится до появления вакцины от коронавируса

5 ноября, 2020, 20:24

Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что карантинные мероприятия продлятся до появления вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим почувствовать результат, мы должны четко дать понять, что это будет долговременная работа", - заявил Де Кроо.

Темпы роста COVID-19 в Бельгии замедлились, но пока рано говорить о том, что вторая волна достигла пика, заявили в правительстве страны.

Согласно новым ограничениями на открытом воздухе собрания могут проводиться максимум с участием четырех человек. Открытыми останутся только те магазины, которые продают товары первой необходимости. Предоставление немедицинских услуг приостановлено.