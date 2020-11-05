В Бельгии карантин продлится до появления вакцины от коронавируса
5 ноября, 2020, 20:24
Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что карантинные мероприятия продлятся до появления вакцины от COVID-19
Об этом сообщает Euractiv.
"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим почувствовать результат, мы должны четко дать понять, что это будет долговременная работа", - заявил Де Кроо.
Темпы роста COVID-19 в Бельгии замедлились, но пока рано говорить о том, что вторая волна достигла пика, заявили в правительстве страны.
Согласно новым ограничениями на открытом воздухе собрания могут проводиться максимум с участием четырех человек. Открытыми останутся только те магазины, которые продают товары первой необходимости. Предоставление немедицинских услуг приостановлено.
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