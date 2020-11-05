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Espreso.tvОбществоВ американском Портленде обстреляли дом с плакатом против Трампа

В американском Портленде обстреляли дом с плакатом против Трампа


фото: reuters
В Огайо (США) неизвестные открыли огонь по дому, в окне которого было вывешен плакат с надписью "Dump Trump" (Трампа на свалку)

Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел утром в среду. Полиция округа уже возбудила дело.

Как рассказал житель дома, неизвестный зашел на частное подворье и украл табличку против Трампа. А потом он сфотографировал здание и оставил в почтовом ящике агитационные листовки за действующего президента.

Правоохранители нашли на месте происшествия две гильзы от дробовика. В результате обстрела повреждены окно и обшивка дома.

Сегодня противники Трампа прибегли к насилию, в частности, устроив нападения на магазины. В Портленд вошла Нацгвардия.

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