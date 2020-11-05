Укроборонпром сменил главу госпредприятия "Антонов"

5 ноября, 2020, 13:57

Укроборонпром назначил руководителем госпредприятия "Антонов" в статусе и.о. генерального директора Сергея Бычкова

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Бычкова в четверг как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора концерна" Укроборонпром "Роман Бондарь", - пишет издание.

Отмечается, что Александр Лось, который был главой госпредприятия с 2020 года, а до этого - вице-президентом по производству и главным конструктором "Антонова", подал в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление было принято 4 ноября.

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