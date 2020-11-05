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Espreso.tvОбществоУ Трампа хотят через суд остановить в Джорджии подсчет бюллетеней, поступивших по почте после закрытия участков

У Трампа хотят через суд остановить в Джорджии подсчет бюллетеней, поступивших по почте после закрытия участков

Республиканская кампания Трампа заявила о подаче иска с требованием остановить подсчет голосов в одном из округов штата Джорджия в связи с выявленными нарушениями

Об этом в Твиттере сообщил председатель республиканцев штата Джорджия Дэвид Шафер.

"Я уполномочил юристов Республиканской партии в штате Джорджия немедленно подать иск против избирательной коллегии округа Чатем с целью выполнения избирательного законодательства и предотвращения незаконного подсчета открепительных бюллетеней, полученных после выборов", - заявил политик.


Конфликт возник из-за того, что наблюдатель от Республиканской партии обнаружил: после начала подсчета добавились 53 бюллетени, доставленные позже. По закону штата Джорджия, для юридически подтвержденного подсчета все бюллетени должны поступить до 19:00 в день выборов.

Читайте также: Выборы в США: Байден настигает Трампа в Пенсильвании и Джорджии и укрепил позиции в Мичигане

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