У Трампа хотят через суд остановить в Джорджии подсчет бюллетеней, поступивших по почте после закрытия участков

5 ноября, 2020, 10:11

Республиканская кампания Трампа заявила о подаче иска с требованием остановить подсчет голосов в одном из округов штата Джорджия в связи с выявленными нарушениями

Об этом в Твиттере сообщил председатель республиканцев штата Джорджия Дэвид Шафер.

"Я уполномочил юристов Республиканской партии в штате Джорджия немедленно подать иск против избирательной коллегии округа Чатем с целью выполнения избирательного законодательства и предотвращения незаконного подсчета открепительных бюллетеней, полученных после выборов", - заявил политик.

A few minutes ago in Chatham County, our observers watched an unidentifiable woman mix over 50 ballots into the stack of uncounted absentee ballots. - David Shafer (@DavidShafer) November 4, 2020



Конфликт возник из-за того, что наблюдатель от Республиканской партии обнаружил: после начала подсчета добавились 53 бюллетени, доставленные позже. По закону штата Джорджия, для юридически подтвержденного подсчета все бюллетени должны поступить до 19:00 в день выборов.

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