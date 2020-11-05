У Трампа хотят через суд остановить в Джорджии подсчет бюллетеней, поступивших по почте после закрытия участков
Об этом в Твиттере сообщил председатель республиканцев штата Джорджия Дэвид Шафер.
"Я уполномочил юристов Республиканской партии в штате Джорджия немедленно подать иск против избирательной коллегии округа Чатем с целью выполнения избирательного законодательства и предотвращения незаконного подсчета открепительных бюллетеней, полученных после выборов", - заявил политик.
A few minutes ago in Chatham County, our observers watched an unidentifiable woman mix over 50 ballots into the stack of uncounted absentee ballots.- David Shafer (@DavidShafer) November 4, 2020
Конфликт возник из-за того, что наблюдатель от Республиканской партии обнаружил: после начала подсчета добавились 53 бюллетени, доставленные позже. По закону штата Джорджия, для юридически подтвержденного подсчета все бюллетени должны поступить до 19:00 в день выборов.
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