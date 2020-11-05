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Espreso.tvОбществоУ Байдена создали сайт для формирования в Белом доме переходной команды

У Байдена создали сайт для формирования в Белом доме переходной команды


фото: reuters
Команда демократов Джо Байдена и Камалы Харрис создала официальный сайт переходной администрации в Белом доме, чтобы обеспечить плавную передачу власти

"Переходная команда продолжит готовиться, чтобы администрация Байдена и Харрис могла взяться за дела уже в первый день", - отмечается на главной странице веб-ресурса Biden-Harris Transition.

При этом команда демократов признает, что следует дождаться окончательного оглашения результатов голосования, поскольку президента США "определяет американский народ".

В то же время подчеркивается, что Соединенным Штатам грозят "серьезные кризисы" - от пандемии к экономической рецессии и от изменения климата расовой несправедливости.

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