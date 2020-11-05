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Espreso.tvСпортТренер АЕКа не прилетел в Украину на матч против "Зари" из-за подозрения на коронавирус

Тренер АЕКа не прилетел в Украину на матч против "Зари" из-за подозрения на коронавирус


фото: Getty Images
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера не прилетел в Украину на матч против луганской "Зари" из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает sport.ua.

Перед вылетом в Украину специалист слег с температурой. У Карреры подозрение на коронавирус, поэтому медики греческого клуба решили не рисковать. 56-летний специалист уже сдал тест на коронавирус.

В Запорожье игрой АЕК будут руководить помощники Массимо Карреры - Джанлука Колонелло и Никос Панагиотарас. Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало в 22:00.

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