Тренер АЕКа не прилетел в Украину на матч против "Зари" из-за подозрения на коронавирус

5 ноября, 2020, 16:48

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера не прилетел в Украину на матч против луганской "Зари" из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает sport.ua.

Перед вылетом в Украину специалист слег с температурой. У Карреры подозрение на коронавирус, поэтому медики греческого клуба решили не рисковать. 56-летний специалист уже сдал тест на коронавирус.

В Запорожье игрой АЕК будут руководить помощники Массимо Карреры - Джанлука Колонелло и Никос Панагиотарас. Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало в 22:00.

Напомним, 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 1:2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb