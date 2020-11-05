Тренер АЕКа не прилетел в Украину на матч против "Зари" из-за подозрения на коронавирус
5 ноября, 2020, 16:48
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера не прилетел в Украину на матч против луганской "Зари" из-за подозрения на коронавирус
Об этом сообщает sport.ua.
Перед вылетом в Украину специалист слег с температурой. У Карреры подозрение на коронавирус, поэтому медики греческого клуба решили не рисковать. 56-летний специалист уже сдал тест на коронавирус.
В Запорожье игрой АЕК будут руководить помощники Массимо Карреры - Джанлука Колонелло и Никос Панагиотарас. Матч состоится сегодня, 5 ноября. Начало в 22:00.
- Напомним, 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 1:2.
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