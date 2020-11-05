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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, туманах и порывистом ветре

Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, туманах и порывистом ветре

В Украине 6 ноября ожидаются туманы и порывистый ветер. Дождей не предвидится

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Завтра, 6 ноября, в Украине немного похолодает, в течение дня +6°C...+10°C, на юге до +12°C.

Ветер в пятницу будет дуть с северо-запада, причем возможные сильные порывы.

Дождя 6-го ноября не предвидится, но туманы окутают всю территорию страны.

В Киеве пятница ожидается без дождя, ветрянный, с температурой воздуха около +8°C.

По словам госпожи Диденко, в субботу-воскресенье в столице удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до +10°C...+12°C. А со среды, с 11-го ноября постепенно придет похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1°C...+6°C.

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