Степанов предполагает штрафование на месте нарушения за отсутствие маски в общественных местах и транспорте

5 ноября, 2020, 11:24

Министерство здравоохранения просит Верховную Раду принять проект закона, который предусматривает штрафование на месте нарушения за отсутствие масок в общественных местах и транспорте

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за неносиння маски от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Через это у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций ", - сказал Степанов.

По словам министра, это будет тот самый механизм, который действует при нарушении правил дорожного движения. Штраф смогут накладывать работники Национальной полиции, эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

Он отметил, что сейчас это будет такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения. Штраф могут накладывать работники Нацполиции, эпидемического контроля, органов местного самоуправления.

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