Штаб Трампа обжалует результаты выборов в Неваде
Об этом сообщает телеканал Fox News.
В штабе Трампа считают, что по меньшей мере 10 тысяч голосов, которые посчитали в штате, принадлежат избирателям, которые уже не живут в Неваде.
По данным Fox News, если демократ Джо Байден победит в Неваде, то получит необходимые 270 голосов выборщиков для победы на выборах (если считать, что он уже победил в штате Аризона. В Аризоне подсчитано около 88% голосов, у Байдена на 68 тысяч голосов больше, чем у Трампа).
Подсчет голосов находится на завершающей стадии. Данные не обнародовали шесть штатов: Аляска, Невада, Аризона, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.
Ранее штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Джорджии и подал иск о приостановлении подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании.
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