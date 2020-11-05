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Espreso.tvМирШтаб Байдена заявил, что уверен в победе

Штаб Байдена заявил, что уверен в победе

Глава штаба Джо Байдена выразила уверенность в том, что демократ в конечном итоге победит на выборах

Об этом Дженнифер О'Мэлли Диллон заявила на брифинге, передает Европейская правда.

"Сегодняшняя история станет очень позитивной историей для вице-президента, но в то же время людям нужно сохранять терпение и сохранять спокойствие. Идет подсчет. На это нужно время", - сказала она.

Диллон отметила, что Байден выигрывает и Неваду, и Аризону, хотя предупредила, что в этих штатах лидерство Байдена может сократиться.

Она предположила, что Байден выигрывает Пенсильванию со "значительным числом голосов", и охарактеризовала Джорджию как "настоящий жребий", который, однако, склоняется к Байдену.

"Мы абсолютно уверены, что Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов. И мы в такой же степени уверены, что сможем наблюдать за подсчетом в течение дня и завтра, чтобы завершить подсчет в последних штатах, которые позволят нам подняться до 270 выборщиков", - добавила она .

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