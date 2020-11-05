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Espreso.tvОбществоСенцов стал лауреатом премии Винценза в Польше

Сенцов стал лауреатом премии Винценза в Польше


фото: nv.ua
Украинский кинорежиссер и экс-заключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Станислава Винценза

Об этом сообщает Onet .

Она будет вручена Сенцов 18 ноября.

"Нынешний лауреат Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно преследуемых и репрессированных лиц", - заявил председатель комитета награды Винценза Доминик Яськовец.

Премия Винценза в размере 40 тыс. злотых (примерно 300 тыс. грн) вручается с 2005 года. Отличие вручается за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы.

"Это не только сильный голос независимой Украины, противодействие незаконной аннексии Крыма, но также мужество преданного художника, но также важный универсальный голос искусства, который демонстрирует свободу слова, независимость и идентичность нашего региона", - добавил Яськовец.

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