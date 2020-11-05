Сенцов стал лауреатом премии Винценза в Польше
Об этом сообщает Onet .
Она будет вручена Сенцов 18 ноября.
"Нынешний лауреат Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно преследуемых и репрессированных лиц", - заявил председатель комитета награды Винценза Доминик Яськовец.
Премия Винценза в размере 40 тыс. злотых (примерно 300 тыс. грн) вручается с 2005 года. Отличие вручается за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы.
"Это не только сильный голос независимой Украины, противодействие незаконной аннексии Крыма, но также мужество преданного художника, но также важный универсальный голос искусства, который демонстрирует свободу слова, независимость и идентичность нашего региона", - добавил Яськовец.
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