Россия будет отвечать за выведение террористов из ОРДЛО, - Резников

5 ноября, 2020, 15:34

Согласно украинскому мирному плану, Россия будет нести ответственность за вывод оккупационных войск с Донбасса

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он потребовал, чтобы решить вопрос безопасности, говорить, что в ОРДЛО находятся террористы, НВФ и представители российских войск.

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"Конечно, мы настаиваем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, так как она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - сказал Резников.