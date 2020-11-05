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Espreso.tvОбществоРоссия будет отвечать за выведение террористов из ОРДЛО, - Резников

Россия будет отвечать за выведение террористов из ОРДЛО, - Резников


фото: kmr.gov.ua
Согласно украинскому мирному плану, Россия будет нести ответственность за вывод оккупационных войск с Донбасса

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он потребовал, чтобы решить вопрос безопасности, говорить, что в ОРДЛО находятся террористы, НВФ и представители российских войск.

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"Конечно, мы настаиваем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, так как она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - сказал Резников.

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