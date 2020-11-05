Резников: украинский план урегулирования на Донбассе предполагает отмену некоторых указов Путина
5 ноября, 2020, 15:49
По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, украинский план урегулирования на Донбассе предполагает отмену указов президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами в ОРДЛО и других подобных актов
Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.
Резников отметил, что в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт об обязательствах России отменить указы президента России Владимира Путина, регулирующие упрощенный порядок получения российских паспортов украинском в ОРДЛО, признание номерных знаков автомобилей несуществующих "республик" и пр.
- Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук представил новый план урегулирования на Донбассе.
- В то же время, у Путина заявили, что подобный документ "противоречит" Минским договореностям
- В свою очередь глава украинского МИД подчеркнул, что проведение выборов в ОРДЛО по плану Кравчука состоится только при условии полного вывода российских войск с территории Донецкой и Луганской областей и передачи контроля над границей Украины
- В свою черегу вицепремьер Резников предложил ввести полицейскую миссию ОБСЕ на Донбасс, а также привлечь Нацполицию
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