Резников: украинский план урегулирования на Донбассе предполагает отмену некоторых указов Путина

5 ноября, 2020, 15:49

По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, украинский план урегулирования на Донбассе предполагает отмену указов президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами в ОРДЛО и других подобных актов