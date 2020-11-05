Резников: Украина предложила создать в ТКГ рабочую группу по возвращению контроля над границей
5 ноября, 2020, 21:03
Украинская сторона предложила создать в ТКГ по Донбассу рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины
Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что предлагает создать в ТКГ пятую рабочую группу по вопросам возвращения границы под контроль Украины.
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"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - отметил Резников.
- Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил ввести полицейскую миссию ОБСЕ на Донбасс, а также привлечь Нацполицию.
- Он отметил, что согласно украинскому мирному плану Россия будет нести ответственность за вывод оккупационных войск из Донбасса.
- Также, по словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, украинский план урегулирования на Донбассе предполагает отмену указов президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами в ОРДЛО и других подобных актов.
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