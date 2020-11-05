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Espreso.tvОбществоРезников: Украина предложила создать в ТКГ рабочую группу по возвращению контроля над границей

Резников: Украина предложила создать в ТКГ рабочую группу по возвращению контроля над границей

Украинская сторона предложила создать в ТКГ по Донбассу рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что предлагает создать в ТКГ пятую рабочую группу по вопросам возвращения границы под контроль Украины.

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"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - отметил Резников.

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