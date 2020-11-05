Рада приняла за основу законопроект о компенсации задержек пенсий и зарплат

5 ноября, 2020, 15:09

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3817 о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты

Соответствующее ришенння поддержало 247 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекта закона, документ расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В него предлагается включить пенсии или ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Финансирование компенсационных выплат предлагается обеспечить за счет средств Пенсионного фонда, Фонда социального общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, других целевых социальных фондов, а также средств, направляемых на их выплату из бюджета.

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