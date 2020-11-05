Рада приняла за основу принципы государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы
Соответствующее решение приняли 320 народных депутата, передает Еспресо.TV .
Кроме того, решения о сокращении сроков подачи поправок и подготовки проекту закона ко второму чтению приняли 229 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является достижение прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечения слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, прежде всего благодаря утверждению и успешной реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Атикоррупционная стратегия предусматривает дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции, а также минимизацию коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения коррупции сферах, в том числе за счет проведения успешных антикоррупционных реформ. Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.
Документ также обеспечивает гарантии защиты обличителей, совершенствует механизм сообщение о коррупции и рассмотрения такой информации, развитие институциональной способности уполномоченных органов для надлежащего обеспечения защиты обличителей коррупции.
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