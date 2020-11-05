Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

5 ноября, 2020, 12:33

Верховная Рада приняла проект закона №4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины

Соответствующее решение приняли 253 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Отметим, проект закона является бюджетообразующим, он регулирует вопросы, связанные с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Напомним, 14 сентября Кабинет министров передал проект государственного бюджета на 2021 года на рассмотрение в Верховную Раду.

Верховная Рада должна была рассмотреть проект Государственного бюджета в первом чтении 20 октября, но из-за срыва заседания профильного комитета и недостатка голосов, рассмотрение было перенесено на 5 ноября.

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