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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Рада предварительно поддержала ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3055 об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

"За" проголосовали 286 депутатов.

Отмечается, что изменения в законодательство разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Согласно проекту, наказываться будет предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицу моложе 16 лет, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий. Но при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась. За это грозит лишение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Законопроектом предлагается, что, если такая встреча состоялась - это будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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