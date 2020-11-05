Рада предварительно поддержала ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

5 ноября, 2020, 18:31

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3055 об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

"За" проголосовали 286 депутатов.

Отмечается, что изменения в законодательство разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Согласно проекту, наказываться будет предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицу моложе 16 лет, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий. Но при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась. За это грозит лишение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Законопроектом предлагается, что, если такая встреча состоялась - это будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, вышеуказанные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb