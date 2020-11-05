Рада поддержала законопроект, освобождающий спасателей ГСЧС от срочной службы в армии

Об этом говорится на сайте Рады.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект №3689 5 ноября был принят за основу и в целом, за него проголосовали 289 народных депутатов.

Проект закона освобождает спасателей призывного возраста от срочной службы на время их работы в ГСЧС. Ранее такое право было предоставлено сотрудникам полиции.

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