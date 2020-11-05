Рада может назначить двух судей КСУ 6 ноября

Об этом сказал помощник главы комитета Губань Радым в комментарии Украинской правде, а также кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович в Facebook.

По словам помощника председателя комитета по вопросам правовой политики, комитет несколько месяцев назад рассматривал кандидатуры на 2 вакантных места в составе КСУ.

Помощник Евгения Костина подтвердил, что речь идет о 6 претендентах, которых пригласили на заседание Верховной Рады 6 ноября.

На вопрос, связана ли такая спешка с решением КСУ об электронном декларировании, помощник парламентского комитета отметил, что назначить 2 судей нужно было уже давно.

Сидорович опубликовал приглашение на заседание ВР. Кандидатами на должность судьи КСУ указаны 6 человек: Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович, Николай Сирый.

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