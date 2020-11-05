"Живыми брать не будут": чиновник МВД Беларуси о реакции силовиков на нападения протестующих

5 ноября, 2020, 17:26

Начальник белорусского управления по борьбе с оргпреступностью озвучил публичные угрозы по убийствам протестующих

Об этом начальник ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД Беларуси Николай Карпенков заявил в интервью государственному изданию "Беларусь сегодня".

"Те, кто позволил себе нарушить все законы, в том числе и законы морали, просто так не пройдут и почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Если, не дай Бог, что случится с командиром или руководителем, с нашим братом по оружию - мы таких бандитов живыми брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников - бандиты почувствуют на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живыми брать не будем", - озвучил угрозы представитель министерства самопровозглашенного президента Лукашенко .

Карпенков заявил, что органы внутренних дел стали "более мобильными, опытными, закаленными, чем их противники". Чиновник заверил, что силовики, выезжая на выполнение задания, могут "нанести быстрый сокрушительный удар по группировкам".

Карпенков заметил, что силовики Лукашенко "тоже против насилия", но если будет дан "приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов", то они "наведут порядок очень быстро, в считанные дни".

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