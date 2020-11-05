"Заря" - АЕК: определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

5 ноября, 2020, 20:54

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК

Об этом сообщает официальный twitter "Зари".

После 2-го тура "Заря" делит 3-4 место с греческим АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".

Лига Европы 3-й тур 5 ноября Группа G "Заря" (Украина) - АЕК (Греция) "Заря": Шевченко, Абу Ханна, Вернидуб, Циганикс, Хомченовский, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов, Лунев. Запасные: Василь, Цвек, Руфат, Перович, Гладкий, Назарин, Фаворов, Гринь, Алпахьяр. АЕК: Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Неделцару, Вассилантонополос, Шахов, Манталос, Крстичич, Инсуа, Ливая, Танкович. Начало в 22:00 Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"

29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.

В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.

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