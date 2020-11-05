 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" - АЕК: определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Заря" - АЕК: определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК

Об этом сообщает официальный twitter "Зари".

После 2-го тура "Заря" делит 3-4 место с греческим АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа G

"Заря" (Украина) - АЕК (Греция)

"Заря": Шевченко, Абу Ханна, Вернидуб, Циганикс, Хомченовский, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов, Лунев.

Запасные: Василь, Цвек, Руфат, Перович, Гладкий, Назарин, Фаворов, Гринь, Алпахьяр.

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Неделцару, Вассилантонополос, Шахов, Манталос, Крстичич, Инсуа, Ливая, Танкович.

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"

FCZoryaOfficial) November 5, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать