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Espreso.tvСпорт"Заря" - АЕК: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Заря" - АЕК: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Букмекеры считают греческий АЕК фаворитом матча Лиги Европы против луганской "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы считают шансы команд на успех в матче 3-го тура Лиги Европы примерно равны. Небольшое преимущество они отдают АЕК, на победу которого предлагают коэффициент 2,55. На выигрыш команды Виктора Скрипника дают 2,90, на ничью - 3,20.

Матч "Заря" - АЕК состоится сегодня в Запорожье начнется в 22:00.

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