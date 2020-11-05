"Заря" - АЕК: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

5 ноября, 2020, 14:21

Букмекеры считают греческий АЕК фаворитом матча Лиги Европы против луганской "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы считают шансы команд на успех в матче 3-го тура Лиги Европы примерно равны. Небольшое преимущество они отдают АЕК, на победу которого предлагают коэффициент 2,55. На выигрыш команды Виктора Скрипника дают 2,90, на ничью - 3,20.

Матч "Заря" - АЕК состоится сегодня в Запорожье начнется в 22:00.

Напомним, 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 1: 2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb