"Исчезающие сообщения": в WhatsApp появится новая функция

Об этом говорится в пресс-релизе Facebook, передает hromadske.

"Наша цель - сделать общение в WhatsApp как можно более похожим на личную беседу. Это означает, что оно (общение в WhatsApp, - ред.) не должно храниться вечно", - считает Facebook.

В компании свое решение объяснили тем, что хотят приблизить общение в мессенджере к реальному разговору между людьми, когда сказанное не сохраняется, а постепенно забывается.

Функция появится в WhatsApp в течение ноября. Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В первом случае это может сделать любой из собеседников, во втором - только администраторы.

Пока длительность сохранения исчезающих сообщений в WhatsApp ограничили семью днями, чтобы пользователи в случае необходимости могли вспомнить, о чем они общались.

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