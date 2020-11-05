"Исчезающие сообщения": в WhatsApp появится новая функция
Об этом говорится в пресс-релизе Facebook, передает hromadske.
В компании свое решение объяснили тем, что хотят приблизить общение в мессенджере к реальному разговору между людьми, когда сказанное не сохраняется, а постепенно забывается.
Функция появится в WhatsApp в течение ноября. Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В первом случае это может сделать любой из собеседников, во втором - только администраторы.
Пока длительность сохранения исчезающих сообщений в WhatsApp ограничили семью днями, чтобы пользователи в случае необходимости могли вспомнить, о чем они общались.
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