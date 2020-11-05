"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривни относительно доллара

5 ноября, 2020, 15:59

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит рисков существенной девальвации гривни к доллару до конца года

Об этом Марченко сказал в интервью изданию Минфин.

"У меня нет страхов в отношении колебаний обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов в этом", - сказал Марченко.

В то же время, министр отметил, что учитывая трудно предсказуем глобальный эффект для экономики в результате распространения эпидемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных (високоизменчивых - ред.) показателей довольно сложно.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 5 ноября 2020 году на отметке 28,50 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb