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Espreso.tvЭкономика"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривни относительно доллара

"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривни относительно доллара


фото: finbalance
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит рисков существенной девальвации гривни к доллару до конца года

Об этом Марченко сказал в интервью изданию Минфин.

"У меня нет страхов в отношении колебаний обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов в этом", - сказал Марченко.

В то же время, министр отметил, что учитывая трудно предсказуем глобальный эффект для экономики в результате распространения эпидемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных (високоизменчивых - ред.) показателей довольно сложно.

  • Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 5 ноября 2020 году на отметке 28,50 грн/$.

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