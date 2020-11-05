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Espreso.tvОбщество"Воссоединение Украины и России": Полякова и Киркоров встретились на концерте в Дубае

"Воссоединение Украины и России": Полякова и Киркоров встретились на концерте в Дубае


фото: Instagram Кіркорова
Российский певец Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках концерта PaRus 2020

Такую встречу Киркоров назвал в своем Instagram "воссоединением Украины и России".

Отправляясь на концерт, Киркоров размахивал флаерам и шутливо звал Полякову: "Оля, где ты? Мы тебя ждем на шоу... у них тут все в масках - Хэллоуин продолжается!"

"Какая символичная встреча в Дубае на День народного единства... Воссоединение!", - подписал кадры Киркоров после встречи с Поляковой, которую приветствовал объятиями и цветами.

Полякова тоже поделилась со своими поклонниками в сети кадрами с прогулки по пляжу, а также показала, как на балконе подпевала выступающем Киркорову, готовясь выйти на сцену: "Если хочешь забыть - забудь..."

Кроме Киркорова и Поляковой, на фестивале PaRus 2020 также выступают Стас Михайлов, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".

Организаторы концерта назвали Киркорова и Поляковой "Лучшим шоу России и Украины на одной сцене".

 

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