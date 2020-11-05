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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" уверенно победил "Лудогорец" в Лиге Европы

"Тоттенхэм" уверенно победил "Лудогорец" в Лиге Европы


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" победил болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За лондонцев сегодня отметились Гарри Кейн, Лукас Моура и Джованни Ло Чельсо. За болгар единственный мяч забил Клаудиу Кешер.

После 3-го тура "Тоттенхэм" делит первое и второе место в группе J с бельгийским "Антверпеном", у которого матч в запасе. "Лудогорец" имеет 0 очков и идет последним. На третьем месте разместился австрийский ЛАСК.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа J

"Лудогорец" (Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:3

Голы: Кешер, 50 - Кейн, 13 Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

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