"Тоттенхэм" уверенно победил "Лудогорец" в Лиге Европы
5 ноября, 2020, 21:50
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" победил болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За лондонцев сегодня отметились Гарри Кейн, Лукас Моура и Джованни Ло Чельсо. За болгар единственный мяч забил Клаудиу Кешер.
После 3-го тура "Тоттенхэм" делит первое и второе место в группе J с бельгийским "Антверпеном", у которого матч в запасе. "Лудогорец" имеет 0 очков и идет последним. На третьем месте разместился австрийский ЛАСК.
Лига Европы
3-й тур
5 ноября
Группа J
"Лудогорец" (Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:3
Голы: Кешер, 50 - Кейн, 13 Лукас, 33, Ло Чельсо, 62
- 5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5:0.
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