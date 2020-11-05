"Тоттенхэм" уверенно победил "Лудогорец" в Лиге Европы

5 ноября, 2020, 21:50

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" победил болгарский "Лудогорец" со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За лондонцев сегодня отметились Гарри Кейн, Лукас Моура и Джованни Ло Чельсо. За болгар единственный мяч забил Клаудиу Кешер.

После 3-го тура "Тоттенхэм" делит первое и второе место в группе J с бельгийским "Антверпеном", у которого матч в запасе. "Лудогорец" имеет 0 очков и идет последним. На третьем месте разместился австрийский ЛАСК.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа J

"Лудогорец" (Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:3

Голы: Кешер, 50 - Кейн, 13 Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5:0.