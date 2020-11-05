"Только после восстановления полного контроля Украины и передачи границы": Кулеба о выборах в ОРДЛО

5 ноября, 2020, 12:25

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в ОРДЛО следующей весной могут состояться исключительно при условии передачи контроля над границей Украине и полного ее контроля в ОРДЛО

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге, передает " Интерфакс-Украина ".

"Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, а мы к нему стремимся, мы должны провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут произойти только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы. Второе: эти выборы должны состояться в соответствии с Конституции Украины и законодательства Украины. Третье: эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. И четвертое: эти выборы должны состояться через совместное наблюдение БДИПЧ ОБСЕ ", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

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Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной.

"И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в Трехсторонний контактной группе", - добавил Кулеба.

Напомним, 5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО "не соответствует Минским соглашениям".

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