 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Только после восстановления полного контроля Украины и передачи границы": Кулеба о выборах в ОРДЛО

"Только после восстановления полного контроля Украины и передачи границы": Кулеба о выборах в ОРДЛО


фото: kmu.gov.ua
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в ОРДЛО следующей весной могут состояться исключительно при условии передачи контроля над границей Украине и полного ее контроля в ОРДЛО

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге, передает " Интерфакс-Украина ".

"Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, а мы к нему стремимся, мы должны провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут произойти только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы. Второе: эти выборы должны состояться в соответствии с Конституции Украины и законодательства Украины. Третье: эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. И четвертое: эти выборы должны состояться через совместное наблюдение БДИПЧ ОБСЕ ", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Читайте также: Кравчук: Украина предлагает полностью прекратить огонь в зоне ООС с начала 2021 года и провести местные выборы в ОРДЛО 31 марта

Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной.

"И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в Трехсторонний контактной группе", - добавил Кулеба.

  • Напомним, 5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО  "не соответствует Минским соглашениям".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать