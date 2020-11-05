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Espreso.tvОбщество"Судьям" оккупированного Крыма объявили подозрения по вытеснению украинцев с полуострова

"Судьям" оккупированного Крыма объявили подозрения по вытеснению украинцев с полуострова


фото: investigator.org.ua
Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрениях так называемым заместителю председателя суда и судье незаконно созданного "Евпаторийского городского суда Республики Крым" в нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Указанные "судьи", перейдя на службу в незаконно созданные судебные органі государства-оккупанта, своими действиями способствовали становлению и укреплению оккупационной власти Российской Федерации. В частности, подозреваемые способствовали реализации политики вытеснения несогласных с оккупационным режимом граждан и замещения гражданского населения оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Своими незаконными решениями они назначали наказание в виде штрафов и административного "выдворения за пределы РФ", а фактически с территории АР Крым и г. Севастополь.

Досудебным расследованием установлено около 40 таких незаконных решений о депортации граждан Украины с территории Крыма.

"Судьям" сообщили о подозрениях по ч.1 ст. 438 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Сейчас "судей" объявили в розыск.

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