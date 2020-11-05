"Судьям" оккупированного Крыма объявили подозрения по вытеснению украинцев с полуострова
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Указанные "судьи", перейдя на службу в незаконно созданные судебные органі государства-оккупанта, своими действиями способствовали становлению и укреплению оккупационной власти Российской Федерации. В частности, подозреваемые способствовали реализации политики вытеснения несогласных с оккупационным режимом граждан и замещения гражданского населения оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.
Своими незаконными решениями они назначали наказание в виде штрафов и административного "выдворения за пределы РФ", а фактически с территории АР Крым и г. Севастополь.
Досудебным расследованием установлено около 40 таких незаконных решений о депортации граждан Украины с территории Крыма.
"Судьям" сообщили о подозрениях по ч.1 ст. 438 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
Сейчас "судей" объявили в розыск.
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