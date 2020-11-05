"Рома" разгромила "Клуж" в битве за первое место в группе Лиги Европы
5 ноября, 2020, 21:45
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянская "Рома" разгромно победила румынский "Клуж" со счетом 5:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян открыл счет в матче уже на 2-й минуте. На 24-й защитник Ибанез удвоил преимущество в матче. В конце первого тайма Борха Майораля довел счет до разгромного, на 84-й сделал дубль.
После 3-го тура "Рома" лидирует в группе А, "Клуж" идет вторым, у итальянцев 7 очков, а у румын - 4. На 3-4 ступеньках находятся швейцарский "Янг Бойз" и болгарское ЦСКА. Они свой матч сыграют в 22:00.
Лига Европы
3-й тур
5 ноября
Группа А
"Рома" (Италия) - "Клуж" (Румыния) 5:0
Голы: Мхитарян, 2, Ибанез, 24 Майораля, 34, 84, Педро, 89
- Напомним, 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 1:2.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-