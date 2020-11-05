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Espreso.tvСпорт"Рома" разгромила "Клуж" в битве за первое место в группе Лиги Европы

"Рома" разгромила "Клуж" в битве за первое место в группе Лиги Европы


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянская "Рома" разгромно победила румынский "Клуж" со счетом 5:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян открыл счет в матче уже на 2-й минуте. На 24-й защитник Ибанез удвоил преимущество в матче. В конце первого тайма Борха Майораля довел счет до разгромного, на 84-й сделал дубль.

После 3-го тура "Рома" лидирует в группе А, "Клуж" идет вторым, у итальянцев 7 очков, а у румын - 4. На 3-4 ступеньках находятся швейцарский "Янг Бойз" и болгарское ЦСКА. Они свой матч сыграют в 22:00.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа А

"Рома" (Италия) - "Клуж" (Румыния) 5:0

Голы: Мхитарян, 2, Ибанез, 24 Майораля, 34, 84, Педро, 89

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