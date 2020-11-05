"Остановите подсчет!": Трамп обратился в избирательную комиссию
Об этом он написал в Twitter.
"Остановите подсчет!", - написал он.
Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое количество американцев в этом году проголосовали по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
Сейчас ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности требовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.
STOP THE COUNT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
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