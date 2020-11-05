"Остановите подсчет!": Трамп обратился в избирательную комиссию

5 ноября, 2020, 17:45

Президент США Дональд Трамп обратился в избирательную комиссию с призывом остановить подсчет голосов на выборах президента 2020

Об этом он написал в Twitter.

"Остановите подсчет!", - написал он.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое количество американцев в этом году проголосовали по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Сейчас ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности требовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.

STOP THE COUNT! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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