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Espreso.tvМир"Остановите подсчет!": Трамп обратился в избирательную комиссию

"Остановите подсчет!": Трамп обратился в избирательную комиссию


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп обратился в избирательную комиссию с призывом остановить подсчет голосов на выборах президента 2020

Об этом он написал в Twitter.

"Остановите подсчет!", - написал он.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое количество американцев в этом году проголосовали по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Сейчас ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности требовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.

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