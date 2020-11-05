"Кто пересечет красную линию, получит сильного пинка": Кулеба о запрете въезда венгерским чиновникам за вмешательство в выборы в Украине

5 ноября, 2020, 13:00

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил причины запрета въезда в Украину для двух венгерских чиновников

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает " Радио Свобода ".

Венгерские чиновники, проводившие незаконную агитацию во время местных выборов в Украине, пересекли красную линию в отношениях между странами. Поэтому Киев запретил въезд на территорию страны двум высокопоставленным чиновникам Венгрии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

"Я - за конструктив, я - за позитив. Но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, то он сразу получать от нас очень сильного пинка, который вытолкают его назад, за красную линию, и заставит ее уважать", - отметил Кулеба.

Министр выразил надежду, что напряжение в отношениях между странами останется в прошлом, и страны смогут вернуться к "предметному диалогу по всем вопросам повестки дня между Украиной и Венгрией".

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