Попал в сказку: 18-летний герой матча с "Барселоной" о своем дебюте в ЛЧ

5 ноября, 2020, 12:50

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет заявил, что киевляне доказали, что способны на равных играть с такими командами, как "Барселона"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам 18-летнего голкипера, который дебютировал в Лиге чемпионов, "Динамо", несмотря на поражение от "Барселоны" 1: 2, выглядело на "Камп Ноу" достойно.

"Я бы попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов - это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с "Барселоной "на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер ", - сказал Нещерет.

Он добавил, что угадал направление удара Лионеля Месси с пенальти, благодаря тому, что изучал манеру исполнения одиннадцатиметровых аргентинцем перед игрой.

"Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших с пробития одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в" Барселоне ". То, что угадал, - это такое дело ", - сказал Нещерет.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью.

Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет .

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