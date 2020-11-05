Попал в сказку: 18-летний герой матча с "Барселоной" о своем дебюте в ЛЧ
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам 18-летнего голкипера, который дебютировал в Лиге чемпионов, "Динамо", несмотря на поражение от "Барселоны" 1: 2, выглядело на "Камп Ноу" достойно.
"Я бы попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов - это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с "Барселоной "на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер ", - сказал Нещерет.
Он добавил, что угадал направление удара Лионеля Месси с пенальти, благодаря тому, что изучал манеру исполнения одиннадцатиметровых аргентинцем перед игрой.
"Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших с пробития одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в" Барселоне ". То, что угадал, - это такое дело ", - сказал Нещерет.
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет .
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