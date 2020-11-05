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Espreso.tvСпортОбидчика Ломаченко назвали "нелегитимным" абсолютным чемпионом мира

Обидчика Ломаченко назвали "нелегитимным" абсолютным чемпионом мира


фото: Getty Images
Американский боксер Девин Хейни заявил, что его соотечественник Теофимо Лопес не может считаться абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Девина Хейни, Теофимо Лопес не может считаться абсолютным чемпионом мира, поскольку отобрал у Василия Ломаченко титул "франчайзингового" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета). Сам американец обладает званием "регулярного" чемпиона WBC и настаивает, что чтобы считаться абсолютным, соотечественник должен победить его.

"Лопес все время говорит, что хочет драться со мной, потому что уверен в своих силах и все такое. Разговоры, это то в чем он чувствует себя прекрасно. Все же он знает, что является абсолютным чемпионом, пока не проведет бой со мной. Просто я уверен, что смогу победить его. Не могу сказать, как будет развиваться бой, но точно знаю, что уйду с ринга победителем. Я готов стать абсолютным чемпионом мира ", - сказал Хейни.

Кроме пояса WBC Теофимо Лопес владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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