Обидчика Ломаченко назвали "нелегитимным" абсолютным чемпионом мира

5 ноября, 2020, 09:19

Американский боксер Девин Хейни заявил, что его соотечественник Теофимо Лопес не может считаться абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Девина Хейни, Теофимо Лопес не может считаться абсолютным чемпионом мира, поскольку отобрал у Василия Ломаченко титул "франчайзингового" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета). Сам американец обладает званием "регулярного" чемпиона WBC и настаивает, что чтобы считаться абсолютным, соотечественник должен победить его.

"Лопес все время говорит, что хочет драться со мной, потому что уверен в своих силах и все такое. Разговоры, это то в чем он чувствует себя прекрасно. Все же он знает, что является абсолютным чемпионом, пока не проведет бой со мной. Просто я уверен, что смогу победить его. Не могу сказать, как будет развиваться бой, но точно знаю, что уйду с ринга победителем. Я готов стать абсолютным чемпионом мира ", - сказал Хейни.

Кроме пояса WBC Теофимо Лопес владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече ..

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 .

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