Обидчика Ломаченко назвали "нелегитимным" абсолютным чемпионом мира
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Девина Хейни, Теофимо Лопес не может считаться абсолютным чемпионом мира, поскольку отобрал у Василия Ломаченко титул "франчайзингового" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета). Сам американец обладает званием "регулярного" чемпиона WBC и настаивает, что чтобы считаться абсолютным, соотечественник должен победить его.
"Лопес все время говорит, что хочет драться со мной, потому что уверен в своих силах и все такое. Разговоры, это то в чем он чувствует себя прекрасно. Все же он знает, что является абсолютным чемпионом, пока не проведет бой со мной. Просто я уверен, что смогу победить его. Не могу сказать, как будет развиваться бой, но точно знаю, что уйду с ринга победителем. Я готов стать абсолютным чемпионом мира ", - сказал Хейни.
Кроме пояса WBC Теофимо Лопес владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече ..
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 .
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