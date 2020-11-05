Общественная приемная Дубинского расположена в квартире бизнес-партнера Коломойского - "Схемы"

5 ноября, 2020, 22:36

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский разместил одну из своих общественных приемных в квартире Тимура Миндича - бизнес-партнера Игоря Коломойского. Другие - по адресу офиса олигарха в Киеве в бизнес-центре "Миллениум"

Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

Там же зарегистрировали свои приемные еще шестеро нардепов - из "Слуги народа", группы "За будущее" и внефракционных. Часть из них декларируют, что получили эти помещения в свое пользование на безвозмездной основе. При этом, все указывает на то, что на практике в этих помещениях прием граждан не проводится, пишут журналисты.

Зато статус общественной приемной депутата затрудняет проведение правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий.

Депутат Дубинский в перечне своих общественных приемных отметил два адреса в Киеве, одна из которых - в квартире в жилом доме по улице Царика.

Она принадлежит бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу. Журналисты посетили в приемную, чтобы попробовать записаться на прием. В то же время охранник в доме удивился, когда узнал о приемной, сообщил, что таких депутатов не знает и посоветовал звонить. По указанному на сайте Верховной Рады номеру также никто не ответил.

На просьбу о комментарии парламентарий не отреагировал. Статус своих депутатских приемных Дубинский также закрепил и за тринадцатью офисами и даже за "частями холла" на трех разных этажах в бизнес-центре "Миллениум" на улице Владимирской. Этот дом в центре Киева - в собственности компании с орбиты Коломойского, здесь же располагается и офис самого олигарха.

Кроме него, приемную там разместили еще ряд депутатов. В частности, Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа" указала своими столичными приемными девять офисов и две части холла на трех разных этажах бизнес-центра Коломойского, но не указала прямого телефона.

Приемная депутата от группы "За будущее" Ирины Констанкевич, согласно данным сайта Верховной Рады, занимает весь девятый этаж бизнес-центра Коломойского. Так же как и ее коллеги по депутатской группе Тараса Батенко. Внефракционный Руслан Требушкин указал все здание на Владимирской как одну из своих приемных - без контактных данных.

"Слуга народа" Александр Куницкий зарегистрировал там приемные в шести офисах двух этажей и в части холла. Давний бизнес-партнер и многолетний соратник Коломойского, лидер партии "За будущее" Игорь Палица отметил своей приемной весь пятый этаж бизнес-центра, но также не указал прямых телефонов. По единственному номеру журналисты так и не смогли дозвониться.

При этом только двое депутатов - Игорь Палица и Руслан Требушкин - указали в своих декларациях, что получили от компании "Глобал Эстейтс" помещение в пользование, причем на безвозмездной основе (эта фирма с орбиты Коломойского владеет бизнес-центром "Миллениум"). У остальных избранников информация об этом - отсутствует. Аналитическая система YouControl относит "Глобал Эстейтс" к неформальной группе "Приват".