Нардеп рассказал, сколько депутатов готовы проголосовать за проект бюджета

5 ноября, 2020, 10:12

Об этом Железняк написал в Telegram.

По его словам, сейчас есть 229 голосов за принятие проекту бюджета в первом чтении от партии "Слуга народа" - 195, от "Доверия" - 20, от внефракционных депутатов - 9, от "За будущее" - 5.

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