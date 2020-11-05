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Espreso.tvЭкономикаНардеп рассказал, сколько депутатов готовы проголосовать за проект бюджета

Нардеп рассказал, сколько депутатов готовы проголосовать за проект бюджета

По информации народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, сейчас есть 229 голосов за принятие проекта государственного бюджета на 2021 в первом чтении

Об этом Железняк написал в Telegram.

По его словам, сейчас есть 229 голосов за принятие проекту бюджета в первом чтении от партии "Слуга народа" - 195, от "Доверия" - 20, от внефракционных депутатов - 9, от "За будущее" - 5.

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