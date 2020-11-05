Нардеп рассказал, сколько депутатов готовы проголосовать за проект бюджета
5 ноября, 2020, 10:12
По информации народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, сейчас есть 229 голосов за принятие проекта государственного бюджета на 2021 в первом чтении
Об этом Железняк написал в Telegram.
По его словам, сейчас есть 229 голосов за принятие проекту бюджета в первом чтении от партии "Слуга народа" - 195, от "Доверия" - 20, от внефракционных депутатов - 9, от "За будущее" - 5.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-