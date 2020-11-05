Минцифры запустило образовательный сериал об искусственном интеллекте

5 ноября, 2020, 19:42

Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал, в котором рассказывает, что происходит с искусственным интеллектом и развенчивает мифы о нем

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в сериале идет речь о том, что такое на самом деле искусственный интеллект, какую пользу он приносит, какие риски связаны с использованием технологий и как такие технологии используют украинские и международные компании.

Отмечается, что целью образовательного сериала является объяснить, что происходит с искусственным интеллектом, развенчать популярные мифы и заинтересовать использовать базовые алгоритмы в работе украинских бизнесов.

Сериал состоит из 4 серий и уже доступен на платформе Дия.Цифровое образование.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, искусственный интеллект - это технология, которая уже активно используется во многих сферах жизни, но полноценного понимания о ней у граждан не хватает.

"Существует много примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают и врачам, и инженерам, и военным, и другим специалистам. Благодаря образовательному сериалу украинцы смогут ближе познакомиться с этой увлекательной темой", - отметила она.

Проект реализован при поддержке Фонда Восточная Европа и Правительства Швейцарии.

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