Минцифры запустило образовательный сериал об искусственном интеллекте
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, в сериале идет речь о том, что такое на самом деле искусственный интеллект, какую пользу он приносит, какие риски связаны с использованием технологий и как такие технологии используют украинские и международные компании.
Отмечается, что целью образовательного сериала является объяснить, что происходит с искусственным интеллектом, развенчать популярные мифы и заинтересовать использовать базовые алгоритмы в работе украинских бизнесов.
Сериал состоит из 4 серий и уже доступен на платформе Дия.Цифровое образование.
По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, искусственный интеллект - это технология, которая уже активно используется во многих сферах жизни, но полноценного понимания о ней у граждан не хватает.
"Существует много примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают и врачам, и инженерам, и военным, и другим специалистам. Благодаря образовательному сериалу украинцы смогут ближе познакомиться с этой увлекательной темой", - отметила она.
Проект реализован при поддержке Фонда Восточная Европа и Правительства Швейцарии.
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