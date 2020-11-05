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Espreso.tvМирМутация коронавируса: Дания введет ограничения в некоторых регионах

Мутация коронавируса: Дания введет ограничения в некоторых регионах

Правительство Дании введет дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны, которые могут пострадать от мутировавшей формы коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters, передает РБК-Украина.

С ограничениями столкнутся муниципалитеты на севере Дании, в которых расположено большинство норковых ферм страны. Ранее правительство королевства заявило, что животные могут быть источником заражения людей мутировавшим коронавирусом.

В Дании выявлено 12 заболевших новым видом COVID-19, который может быть устойчив против будущих вакцин.

Министерство здравоохранения Дании пока отказывается комментировать детали новых ограничений, направленных на сдерживание распространения нового штамма вируса.

Ожидается, что детальная информация будет обнародована позже.

Однако известно, что жители муниципалитетов, где были выявлены случаи заболевания новым коронавирусом, столкнутся с ограничениями на передвижение через административные границы регионов. Временно закроют свои двери для посетителей рестораны и бары, другие общественные места.

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