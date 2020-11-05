Моя реакция будет более жестокой, чем действия правоохранителей, - Ермак о "попытках прикрыться его именем"

5 ноября, 2020, 21:53

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что готов жестко реагировать на попытки кого-либо прикрываться его именем

Об этом Ермак сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-центр Офиса президента.

Ермак рассказал, что имел разговор с нардепом Николаем Тищенко, во время которого отметил недопустимость использования имени руководителя Офиса президента ради избежания ответственности за противоправные действия.

"Если я когда-нибудь узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Ермак.

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