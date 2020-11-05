Литва ввела карантин на три недели из-за коронавируса
Об этом сообщает Delfi .
В общественных местах можно будет собираться не более впятером (на похоронах - не более десяти человек). При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра.
Все взрослые и дети от шести лет должны будут носить маски в общественных местах. Исключение сделают для тех, кто занимается спортом под открытым небом.
Городской и междугородный транспорт будет пассажиров только на сидячие места, причем расстояние между людьми должно быть не менее метра.
На время карантина запрещены все культурные и развлекательные мероприятия, ярмарки и тому подобное. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
В то же время детские сады и начальная школа работать, а ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.
Как сообщалось, в середине марта в Литве уже объявляли общенациональный карантин - он действовал до середины июня.
За прошедшие сутки в Литве выявлено 639 новых случаев COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии коронавирус подтвержден в 18 092 жителей страны. Выздоровели 5082 человека, умерли 182.
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