Литва ввела карантин на три недели из-за коронавируса

5 ноября, 2020, 14:32

В Литве из-за коронавируса вводится общенациональный карантин - он начнет действовать с субботы, 7 ноября, и продлится три недели

Об этом сообщает Delfi .

В общественных местах можно будет собираться не более впятером (на похоронах - не более десяти человек). При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра.

Все взрослые и дети от шести лет должны будут носить маски в общественных местах. Исключение сделают для тех, кто занимается спортом под открытым небом.

Городской и междугородный транспорт будет пассажиров только на сидячие места, причем расстояние между людьми должно быть не менее метра.

На время карантина запрещены все культурные и развлекательные мероприятия, ярмарки и тому подобное. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

В то же время детские сады и начальная школа работать, а ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

Как сообщалось, в середине марта в Литве уже объявляли общенациональный карантин - он действовал до середины июня.

За прошедшие сутки в Литве выявлено 639 новых случаев COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии коронавирус подтвержден в 18 092 жителей страны. Выздоровели 5082 человека, умерли 182.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb