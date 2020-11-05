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Espreso.tvОбществоЛяшко объяснил, как закрывать больничный после COVID-19 без ПЦР-теста

Ляшко объяснил, как закрывать больничный после COVID-19 без ПЦР-теста

Семейный врач может закрыть больничный без негативного ПЦР-теста, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания

Об этом сообщил санитарный врач   Виктор Ляшко   во время брифинга 5 ноября.

"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста полимеразной цепной реакции. Это противоречит действующему законодательству", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач призывает воздержаться от буллинг работников. По его словам, можно спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:

- прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.

- прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.

- получил отрицательный тест-ПЦР.

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