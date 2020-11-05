Киевский Форум по Безопасности обсудит результаты выборов 46-го президента США

5 ноября, 2020, 11:41

5 ноября в 17:00 Киевский Форум #webksf проводит прямое включение между столицей Украины и Вашингтоном и Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки

- Как повлияют на мир Президентские выборы в Соединенных Штатах?

- Какие впереди возможности для украинского-американских отношений?

- Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?

- Как оценивает американский политикум последние события в Украине?

- Как США и Украине действовать вместе для безопасности нашего региона?

На эти главные вопросы отвечать:

- Джон Хербст (John Herbst), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

- Стивен Пайфер (Steven Pifer), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

- Уильям Тейлор (William Taylor), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;

- Мелинда Гаринг ( Melinda Haring ), заместитель директора центра Евразии Атлантического Совета Atlantic Council и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США)

- Валерий Чалый (Valeriy Chaly), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель главы Администрации Президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Ukraine Crisis Media Center;

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-2016 годах, член Правления Фонда "Открой Украину" Open Ukraine.

Трансляция на ресурсах:

- YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc ;

- Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/ ;

- Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/ ;

- Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua .

Информационные партнеры: Телеканалы Украины 24 Ukraine 24 и Еспресо espreso.tv , издание Цензор.НЕТ , Левый Берег - LB.UA , Сегодня Сегодня , журнал Tyzhden (Украинская Неделя) .

Киевский Форум - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.