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Espreso.tvОбществоКСУ рассмотрит законность назначения НКРЕКП

КСУ рассмотрит законность назначения НКРЕКП


фото: ukrinform
50 народных депутатов направили в Конституционный суд обращение о признании неконституционными приказов президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Об этом сообщила пресс-служба суда .

Согласно копии обращения, назначая всех действующих членов комиссии, президент вышел за пределы полномочий.

Также подписанты обращения просят признать неконституционными две нормы переходных положений закона Украины "О НКРЕКП" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора.

Депутаты попросили суд определить их обращения как безотлагательное.

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