КСУ рассмотрит законность назначения НКРЕКП
5 ноября, 2020, 12:54
50 народных депутатов направили в Конституционный суд обращение о признании неконституционными приказов президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Об этом сообщила пресс-служба суда .
Согласно копии обращения, назначая всех действующих членов комиссии, президент вышел за пределы полномочий.
Также подписанты обращения просят признать неконституционными две нормы переходных положений закона Украины "О НКРЕКП" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора.
Депутаты попросили суд определить их обращения как безотлагательное.
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