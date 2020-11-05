Коронавирус в ВСУ: умерли 18 военных, около 2 тыс. - болеют
Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек ", - говорится в сообщении.
В командовании сообщили о том, что в ВСУ зафиксировали 18 летальный случай, вызванный коронавирусом. Работник Вооруженных сил в Днепропетровской области 15 октября получил положительный ПЦР-тест. Сначала он лечился амбулаторно. Однако позже из-за ухудшения здоровья его госпитализировали в городскую клиническую больницу города Новомосковск.
"Несмотря на все принятые меры у пациента нарастали явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. 04.11.2020 состояние здоровья у него значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВС при существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным ", - отметили в командовании.
Всего по состоянию на 5 ноября в ВСУ на коронавирус болеют 1936 человек. За все время пандемии выздоровели 4403 человека. На изоляции находится 375 человек.
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