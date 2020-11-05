Коронавирус: в Варшаве открыли госпиталь на стадионе, доставили первого больного

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы постоянно думаем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь потенциал государственного бюджета будет потрачен на помощь гражданам", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам премьер-министра, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.