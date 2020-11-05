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Espreso.tvМирКоронавирус: в Варшаве открыли госпиталь на стадионе, доставили первого больного

Коронавирус: в Варшаве открыли госпиталь на стадионе, доставили первого больного

В Варшаве, на Национальном стадионе, открыли временную больницу для инфицированных COVID-19

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы постоянно думаем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь потенциал государственного бюджета будет потрачен на помощь гражданам", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам премьер-министра, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.

Во временный госпиталь в Варшаве был доставлен первый пациент с коронавируса.

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