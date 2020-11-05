Коронавирус: в Варшаве открыли госпиталь на стадионе, доставили первого больного
5 ноября, 2020, 21:14
В Варшаве, на Национальном стадионе, открыли временную больницу для инфицированных COVID-19
Об этом сообщает Польское радио.
"Мы постоянно думаем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь потенциал государственного бюджета будет потрачен на помощь гражданам", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам премьер-министра, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.
Во временный госпиталь в Варшаве был доставлен первый пациент с коронавируса.
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