Голкипер "Динамо" в 18 лет повторил рекорд Лиги чемпионов
Об этом сообщает Squawka.
Нещерет 12 раз спас ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором киевляне уступили со счетом 1:2.
Последний раз 12 сейвов голкиперу в матче ЛЧ удавалось сделать еще в 2013 году.
В целом Руслан Нещерет стал всего третьим вратарем в истории турнира, которому удалось сделать 12 сэйвов в одном матче.
Напомним, Руслан Нещерет занял место в воротах "Динамо" из-за того, что основной голкипер киевлян Георгий Бущан и его дублер Денис Бойко заболели коронавирусом.
Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.- Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020
The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Высшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет заявил, что киевляне доказали, что способны на равных играть с такими командами, как "Барселона".
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