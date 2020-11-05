Голкипер "Динамо" в 18 лет повторил рекорд Лиги чемпионов

5 ноября, 2020, 14:42

18-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет стал первым с 2013 года голкипером, который сделал в Лиге чемпионов 12 сэйвов за матч

Об этом сообщает Squawka.

Нещерет 12 раз спас ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором киевляне уступили со счетом 1:2.

Последний раз 12 сейвов голкиперу в матче ЛЧ удавалось сделать еще в 2013 году.

В целом Руслан Нещерет стал всего третьим вратарем в истории турнира, которому удалось сделать 12 сэйвов в одном матче.

Напомним, Руслан Нещерет занял место в воротах "Динамо" из-за того, что основной голкипер киевлян Георгий Бущан и его дублер Денис Бойко заболели коронавирусом.

Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.



The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj - Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020

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