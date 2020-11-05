Экс-чемпион мира решил вернуться в бокс после выхода из тюрьмы

5 ноября, 2020, 15:15

Бывший чемпион мира по боксу немец Феликс Штурм возвращается на ринг после выхода из тюрьмы

Об этом сообщает vRINGe.com.

Бывший чемпион мира в среднем (до 72,6 кг) и втором среднем весе (до 76,2 кг) Феликс Штурм вышел из тюрьмы и 19 декабря собирается снова выйти на ринг.

41-летний боксер проведет бой впервые с февраля 2016 года, когда он победил россиянина Федора Чудинова в поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе. С кем встретится бывший чемпион пока неизвестно.

Феликс Штурм был осужден за неуплату налогов на три года.

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