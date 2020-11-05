COVID-19: в декабре ООН обсудит борьбу с пандемией
5 ноября, 2020, 20:52
Генеральная ассамблея ООН проведет заседание по обсуждению ситуации с коронавирусом 3-4 декабря
Об этом сообщает France 24, передает РБК-Украина.
За утверждение даты сессии проголосовали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.
Заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутствие кого-то из делегатов лично маловероятно. По приезду в Нью-Йорк из-за рубежа, нужно пройти двухнедельный карантин.
В сессии должны принять участие главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после коротких выступлений представителей государств.
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