COVID-19: в декабре ООН обсудит борьбу с пандемией

Об этом сообщает France 24, передает РБК-Украина.

За утверждение даты сессии проголосовали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.

Заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутствие кого-то из делегатов лично маловероятно. По приезду в Нью-Йорк из-за рубежа, нужно пройти двухнедельный карантин.

В сессии должны принять участие главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после коротких выступлений представителей государств.

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