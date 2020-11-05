Бывшему спикеру парламента Косово предъявлены обвинения в военных преступлениях
Прокуратура по военным преступлениям в Гааге в сотрудничестве с местной полицией и миссией ЕС по вопросам правопорядка арестовали Якупа Красничи 4 ноября и передали специализированной прокуратуре Косово, сообщает Радио Свобода .
"Арест был произведен Офисом специального прокурора на основании подтвержденного обвинительного заключения, связанного с военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также ордера на арест и постановления о передаче", - говорится в сообщении.
Полиция и следователи провели около 10:00 в доме Красничи, прежде чем взять его под стражу.
Красничи - бывший пресс-секретарь Освободительной армии Косово и экс-глава парламента Косово после провозглашения независимости. Он также исполнял обязанности президента Косово.
Жена задержанного, Севла Красничи, перед арестом сказала Радио Свобода, что местные власти не объяснила причины проведения операции, а также она не знает, почему следователи были в ихнього дома.
Политическая партия Красничи, Социал-демократическая инициатива, отреагировала на события, заявив, что «сегодняшние сцены не нужны и травмируют семью», добавив, что Красничи всегда выполнял распоряжение судебных органов.
Специализированная прокуратура Косово и Офис специального прокурора были созданы в соответствии с законодательством Косово за пределами страны, чтобы помочь расследовать возможные зверства во время и после войны за независимость Косово в 1998-99 годах, и их операции проходят при поддержке косовской полиции и Миссии Европейского Союза по верховенству права в Косово.
Война за независимость Косово от Сербии унесла жизни более 10 000 человек, большинство из которых - этнические албанцы из Косово. Более 1600 человек остаются пропавшими без вести. Бои закончились после 78-дневной воздушной кампании НАТО против Сербии.
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